Esposa reconhece aliança do marido em mão encontrada dentro de tubarão

Um turista britânico que desapareceu após mergulhar na ilha francesa de Reunião, na costa africana, foi dado como morto após ter parte do corpo encontrada dentro de um tubarão tigre capturado na região.

O rapaz de 44 anos, que não teve sua identidade revelada, chegou à ilha para passar uma semana ao lado da esposa, mas sumiu quando saiu para dar um mergulho sem a companhia dela. “Quando ele não voltou, a esposa dele soou um alarme e uma busca intensa com barcos e helicópteros começou”, afirmou uma fonte da investigação.

Ao mesmo tempo em que a investigação era conduzida, um tubarão da espécie tigre de três metros foi morto na costa da ilha por estar nadando perto demais a uma praia e “representar risco aos turistas”. Durante a autópsia realizada no bicho, a mão do rapaz foi encontrada ainda com aliança no dedo.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, testes de DNA do material encontrado no tubarão devem finalizar as investigações, mas a aliança foi automaticamente reconhecida pela esposa dele. A prática de nado e outras atividades no mar foi suspensa na região por causa do risco de ataques. Desde 2011, mais de 20 casos do tipo foram registrados no local.

09.11.19 15h31

