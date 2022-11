“Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Questão de horas, dias…”, diz ministro do TCU

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Clique no link e Ouça a íntegra do áudio: https://cdn.oantagonista.com/uploads/2022/11/AUDIO-NARDES.mp3?_=2

“Eu não posso falar muito. Sim, tenho muitas informações, queria passar para ti, para o teu time do agro, que eu conheço todos os líderes”, diz o ministro. Questionado por amigos, Nardes disse que apenas estava manifestando sua preocupação com o cenário.

Nardes, que se tornou bem próximo de Jair Bolsonaro, fala também da erisipela do presidente e diz que ele “não está bem”, mas espera ter “condições de enfrentar o que irá acontecer”. Na avaliação feita pelo ministro no áudio, o único jeito de evitar o movimento é a “capitulação por parte de alguns integrantes importantes”.

“E tudo se mostra que vai acontecer novamente. Tudo muito nebuloso em relação ao futuro do país (…) Nunca aceitaram o diálogo, eles foram para um confronto. E agora é um confronto decisivo. Eles vão vir para um confronto que nós todos sabemos quais são as consequências.”

“Acho que é questão de horas, dias. No máximo, uma semana ou duas, ou talvez menos do que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação.” Segundo ele, o resultado é imprevisível.

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) – Augusto Nardes, que se tornou bem próximo de Jair Bolsonaro, também fala da erisipela do presidente e diz que ele “não está bem” Em áudio enviado hoje cedo a um grupo de amigos e vazado à imprensa, o ministro do TCU Augusto Nardes faz uma análise da conjuntura política e diz que “está acontecendo um movimento muito forte nas casernas”.

