Vendaval destrói estádio, derruba árvores e destelha casas em MT

Como houve também muita queda de árvores, equipes do Meio Ambiente e Infraestrutura precisaram se juntar para desobstruir as ruas. A Prefeitura não informou quando irá iniciar a reforma no Estádio Municipal.

Segundo a concessionária Energisa, no domingo a empresa entrou em regime de contingência, ou seja, com o reforço de equipes, para reestabelecer o funcionamento dos pontos afetados. A energia só foi reestabelecida completamente nesta segunda-feira (28).

Fotos tiradas após o incidente mostram os destroços caídos na rua e próximo às residências. Com o impacto da estrutura, parte dos muros do estádio desabou e os fios elétricos foram derrubados.

