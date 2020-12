Estado encerra atividades do Hospital de Campanha em Marabá

Sem pacientes na UTI a unidade será desativada, mas os pacientes de Covid-19 têm atendimento garantindo no Hospital Regional Público do Sudeste.

O Hospital de Campanha instalado no município de Marabá, no sudeste paraense, para atender pacientes de Covid-19, encerrou as atividades nesta segunda-feira (30). A unidade atendeu 1.077 pacientes desde quando começou a funcionar no Carajás Centro de Convenções, em 14 de abril deste ano, como parte da estratégia do Governo do Pará de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Nesse mesmo período, foram registradas 1.011 altas, 34 transferências e 300 óbitos. Antes do encerramento, estava com uma taxa de ocupação de 5%.

O Hospital dispunha de 120 leitos, sendo 75 clínicos e 45 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em uma área de 4 mil metros quadrados, e contou com o empenho de 185 profissionais de saúde, que atenderam pacientes de vários municípios das regiões sul e sudeste. Nos últimos oito dias de funcionamento, o Hospital de Campanha não registrou internações em UTI. A retaguarda para novos casos de Covid-19 será feita pelo Hospital Regional Público do Sudeste do Pará, também na sede municipal de Marabá, com 30 leitos de UTI e 10 leitos clínicos exclusivos para pacientes com a Covid-19. O Hospital Regional integra a rede de unidades de saúde do Governo do Pará, com atendimento totalmente pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Dever cumprido” – “Durante o período em que esteve em atividade, garantimos que a população da Região de Integração Carajás, com sintomas e problemas respiratórios, pudesse ter o atendimento adequado. Assim, considero que estamos com a sensação de dever cumprido, por estar encerrando um ciclo de um hospital de campanha criado em meio a uma pandemia, e que salvou centenas de vidas”, frisou o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

O Hospital de Campanha em Marabá é o quarto a encerrar as atividades no Pará. O primeiro foi o Hospital de Campanha instalado em Breves, no Arquipélago do Marajó, que encerrou o atendimento em 31 de julho. O segundo foi o de Santarém, na região oeste, em 27 de setembro, e o terceiro foi o de Altamira, também no oeste do Estado, em 30 de setembro.



