Governo do Pará anuncia ônibus gratuito para o Enem 2024

O Enem 2024 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, em dois domingos | Foto: Alex Ribeiro/Agência Pará

A gratuidade nos ônibus, anunciada pelo governador Helder Barbalho, servirá para os estudantes que participam do Enem 2024 nos próximos dias 3 e 10 de novembro. Veja como vai funcionar!

Faltando menos de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, estudantes do Brasil inteiro se preparam para a realizar a prova que garante o acesso ao ensino superior. Como forma de incentivar e garantir essa participação, o Governo do Pará anunciou uma novidade para os que farão uso do transporte público nos dias de prova.

Na noite desta segunda-feira (28), o governador Helder Barbalho anunciou que os ônibus de Belém, Região Metropolitana e em outros grandes centros do estado do Pará terão gratuidade no transporte público para os que forem fazer o Enem 2024.

“Nós estamos instituindo a gratuidade no transporte coletivo nos dias 3 e 10 de novembro. Portanto, na tua cidade, verifica as informações, quais as documentações você tem que levar para comprovar que você é estudante e também que você vai para a prova”, disse o governador.

Helder também enfatizou que a ação da gratuidade no transporte público no Pará é uma forma de estimular e aumentar a presença dos estudantes nas provas do Enem. Quem mora na capital paraense e na Região Metropolitana deverá apresentar o cartão passe-fácil para garantir a gratuidade.

Vai fazer o Enem? Então, te acalma que vai ter transporte gratuito pra ti nos dias das provas 🤩 Resultado de parceria com as prefeituras e com as empresas de transporte. Para quem mora em Belém e Região Metropolitana, basta apresentar o Passe Fácil 😉👍#gratuidade #transporte… pic.twitter.com/W6Q1H0dsyq — Helder Barbalho (@helderbarbalho) October 29, 2024

