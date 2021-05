Estelionatário que usava quatro identidades diferentes é preso em Santarém

Documentos e cartões encontrados com o estelionatário foram apresentados na delegacia em Santarém — Foto: Neysle Magalhães/TV Tapajós

Homem aplicava golpes realizando empréstimos de dinheiro e solicitando produtos e serviços.

Foi preso em flagrante no início da noite desta terça-feira (18) um estelionatário que usava pelo menos quatro identidades diferentes para aplicar golpes em Santarém, no oeste do Pará. Com ele, foram encontrados os cartões bancários que ele usava para realizar empréstimos. Na delegacia, ele se apresentou como André Felipe Maciel Furtado, identificação que ainda está sendo confirmada pela Polícia.

Segundo o delegado Thiago Mendes, de posse desses documentos falsos ele conseguia abrir contas e emprestar dinheiro. “Ele estava sempre migrando, já passou por diversas cidades não só do Pará, mas também de Rondônia. A partir desse flagrante, vamos intensificar as investigações a esses outros nomes que ele utilizava pra saber se há outros crimes cometidos em outras cidades”, disse o delegado.

No momento em que foi preso, o estelionatário estava com cartões e documentos pessoais com quatro nomes diferentes: Fábio Monteiro Ferraz Souza, Matheus H. Borges Mattos, Fernando A. Duarte e André Felipe Maciel Furtado.

Ainda de acordo com a Polícia, a “especialidade” dele era realizar empréstimos e solicitar produtos ou serviços. “Quando a vítima ia atrás da instituição bancária, obviamente, não conseguia encontrá-lo porque os dados eram completamente falsos. Ele fazia isso, depois de encerrar o leque de opções dele, ele ia para outra cidade já utilizando outro nome”, explicou o delegado.

As vítimas do estelionatário devem procurar a 16ª Seccional de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e informar as circunstâncias dos golpes sofridos para que, assim, o estelionatário fique preso por mais tempo.

Por Tracy Costa e Neysle Magalhães, G1 Santarém e TV Tapajós — PA

