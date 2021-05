Polícia recupera carreta após bandidos levarem 38 toneladas de soja e deixarem motorista 9h em cativeiro em MT

A carreta Volvo branca foi recuperada em um galpão no bairro Vila Salmen, em Rondonópolis, sem as 38 toneladas de soja, que foram furtadas, no sábado.

O carreteiro foi dominado por assaltantes quando parou em posto de combustível na rodovia, nas proximidades de Rondonópolis, para ir ao banheiro. Ao entrar na cabine foi abordado por dois assaltantes armados, dominado e teve os olhos vendados.

Os criminosos andaram aproximadamente 20 minutos o deixaram em um cativeiro por aproximadamente nove horas. Quando a carga foi descarregada, o motorista foi solto a cerca de 200 metros do local onde ocorreu o roubo.

Há cerca de 20 dias, outra carreta foi recuperada em Rondonópolis após a carga de grãos ter sido furtada.

Em Brasnorte, na região Noroeste, duas pessoas envolvidas em um esquema de desvio de cargas de soja de uma propriedade rural foram presas no último dia 5 e recuperadas 49 toneladas de soja retiradas do armazém da vítima. No mesmo dia, em Cáceres (região Oeste) mais de 130 sacas de milho (avaliadas em aproximadamente R$ 10 mil) furtadas foram recuperadas pela Polícia Civil. Dois homens, de 42 e 43 anos, foram presos em flagrante.

