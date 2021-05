Definida data de prova do vestibular para cursos da Ufopa em Rurópolis e Novo Progresso — Foto: Divulgação/UEL

Etapa do certame será no dia 4 de julho. Seleção havia sido suspensa por várias vezes devido a pandemia de Covid-19.

A comissão organizadora do vestibular “Forma Pará’, que disponibiliza vagas em cursos em várias universidades no estado, decidiu a data de realização da prova presencial será 4 de julho.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) oferta 90 vagas nos cursos de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental e em Agronomia, de forma presencial, nos municípios de Rurópolis e Novo Progresso.

Para definir o novo dia da seleção, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) consultou as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e prefeituras envolvidas no processo.

Na segunda-feira (17), a coordenação do Forma Pará recebeu a confirmação de todos os 18 municípios/distritos e de cinco universidades que concordaram com a proposta de data feita pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), responsável pela seleção.

“A prova do processo seletivo 2020 do Forma Pará teve que ser adiada por duas vezes por causa da pandemia. Com a redução do número de casos da Covid no Estado e mudança do bandeiramento de vermelho para amarelo e laranja, podemos realizar a seleção com maior segurança, seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias”, explica a secretária adjunta da Sectet, Edilza Fontes, gestora do Forma Pará.

Os locais e as condições para realização da prova ainda serão definidas. Ao todo, são 995 vagas em 15 cursos e todos os inscritos estão aptos a fazer as provas.

Inicialmente a prova estava prevista para dezembro de 2020, mas teve que ser adiada para abril deste ano, porém com o aumento de casos de Covid-19 em todo o Estado, optou-se por suspender a prova a fim de preservar a saúde dos candidatos. O resultado do processo está previsto para ser divulgado no dia 6 de agosto de 2021.

Por G1 Santarém — Pará

