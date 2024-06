Estelionato: bando é preso suspeito de praticar o golpe ‘Conto do Paco’ no Pará

Quatro pessoas foram presas na última segunda-feira, 10 — Foto: Agência Pará/PC

O golpe consta na promessa de recompensa para a vítima e geralmente ocorre na saída de agências bancárias. Quatro pessoas foram presas.

Uma quadrilha suspeita de aplicar golpes financeiros foi presa no Pará. A ação policial aconteceu na segunda-feira (10), entre os municípios de Capanema e Santa Maria e contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No total, foram quatro prisões em flagrante de pessoas suspeitas de cometerem estelionato por meio do golpe “Conto do Paco”.

Momentos antes da prisão, uma idosa procurou a delegacia para informar que havia sido enganada pelo grupo. Segundo a vítima, os suspeitos teriam levado R$1.800,00 e vários documentos. Assim que o relato da idosa foi coletado, a equipe policial efetuou rondas para localizar os envolvidos. Após identificarem o veículo utilizado no crime, passou a perseguir os suspeitos, que foram abordados logo após com o apoio da PRF.

“Quando a equipe vistoriou o carro em que eles estavam, encontraram uma grande quantia em dinheiro, incluindo o que havia sido levado da idosa. Cartões de crédito, celulares e máquinas de cartões também foram apreendidos e os quatro suspeitos receberam voz de prisão em flagrante”, relatou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

No decorrer das investigações, foi verificado que todos os envolvidos já possuíam passagem pela polícia, sendo eles responsáveis por crimes como roubo, sequestro, furto, tráfico de drogas e associação criminosa. Além disso, um dos envolvidos havia participado do mesmo golpe no município de Castanhal, cometido durante o mês de março de 2023.

O que é o golpe “Conto do Paco”?

O golpe consta na promessa de recompensa para a vítima e geralmente ocorre na saída de agências bancárias. O criminoso deixa cair um envelope com dinheiro próximo a vítima, que junta o objeto e devolve para ele. Nesse momento, o suspeito promete uma recompensa para a pessoa e a faz segui-lo até um local onde ele será entregue. No lugar, o suspeito influencia a vítima a deixar seus pertences do lado de fora da sala onde ela irá “receber” o dinheiro, e quando retorna, a vítima nota que foi enganada e teve seus pertences roubados.

Atualmente, após terem cumprido as medidas cabíveis, os investigados seguem à disposição da Justiça.

