Assaltante morre em confronto com a polícia após invadir faculdade no Pará

Foto: Reprodução | Ao ser localizado, criminoso disparou contra os militares e acabou baleado, morrendo no local.

Na tarde desta segunda-feira (28), alunos de uma faculdade particular localizada na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, em Belém, viveram momentos de terror após cinco homens armados invadirem as dependências da instituição com o objetivo de roubar um suposto cofre.

Relatos compartilhados em redes sociais revelam que os criminosos renderam os vigilantes e estudantes que estavam no hall de entrada e anunciaram o assalto. Uma aluna, ao perceber a situação, alertou uma turma, que se trancou em uma sala de aula.

Imagens divulgadas nas redes mostram alunos formando uma barreira humana na porta para impedir a invasão, enquanto várias alunas usavam seus celulares para pedir ajuda às famílias.

A tentativa de assalto durou pouco mais de dez minutos. Com a notícia se espalhando rapidamente, o local foi cercado por dezenas de viaturas da Polícia Militar. Em seguida, agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) chegaram ao local para colher depoimentos e analisar imagens das câmeras de segurança, que registraram a ação criminosa.

Fuga e morte do suspeito

Cerca de uma hora depois, o carro utilizado como apoio para uma motocicleta foi abandonado no estacionamento de uma loja de departamentos no bairro do Jurunas, em Belém. O veículo, um Pálio vermelho, é o mesmo que aparece nas imagens em frente à faculdade.

Câmeras de segurança de um supermercado próximo flagraram um homem estacionando o carro, abandonando-o e partindo em uma motocicleta que o aguardava. Ele foi identificado como José Rodolfo Lobato Rodrigues, um homem com várias passagens pela polícia, que estava em liberdade.

Horas depois do assalto, José Rodolfo morreu em um confronto com a Polícia Militar no bairro da Terra Firme. De acordo com a ocorrência, ao ser reconhecido, os policiais fizeram um cerco na residência do suspeito. Ao ser localizado, ele disparou contra os militares e acabou baleado, morrendo no local.

Com ele, a PM encontrou um revólver calibre .38 com munições intactas e uma deflagrada. As forças de segurança continuam à procura dos outros integrantes do bando.

Nota da Faculdade

Em nota, a Faculdade Fibra informou:

“Confirmamos que houve uma tentativa de assalto em nossas dependências. Contudo, reforçamos que não houve formação de reféns em nenhum momento. A ação foi rápida, e todas as medidas de segurança foram prontamente tomadas. A situação já está sob controle. Agradecemos pela atenção e informamos que toda a comunidade acadêmica foi preservada e está segura.”

Fonte: Portal Debate /Jornal Folha do Progresso

