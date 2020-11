Estimativa do Focus para câmbio 2020 segue em R$ 5,45 e em R$ 5,20 para 2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A mediana das expectativas para o câmbio no fim do ano continuou em R$ 5,45, ante R$ 5,30 de um mês atrás. Para 2021, a projeção dos economistas do mercado financeiro para o câmbio permaneceu em R$ 5,20 ante R$ 5,10 de quatro pesquisas atrás.

