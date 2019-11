Política Agrícola e Logística

Estradeiro inicia próxima expedição no final de novembro

A próxima edição do Estradeiro da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) em parceria com Movimento Pró-Logística será realizada de 27 de novembro a 04 de dezembro, perfazendo as principais rotas de escoamento dos grãos de Mato Grosso. A largada será em Cuiabá, seguindo pela MT- 020 com percurso até Santarém, no Pará. Interessados em participar da programação deste ano devem confirmar presença entre os dias 11 e 21 deste mês.

O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Antonio Galvan, explica que o objetivo da expedição é verificar in loco a situação de manutenção recuperação e pavimentação das rodovias por onde passa.

Ao final de cada edição, são emitidos relatórios fotográficos e informativos que são entregues ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ao Ministério de Infraestrutura, às bancadas de Mato Grosso e Pará em que são feitos os encaminhamentos necessários.

“Essa iniciativa já tem colhido frutos e contribuído para melhorias do escoamento da produção, é uma ação que também contribui para o fortalecimento do setor”, pontuou Galvan.

Inscrições para participar deste Estradeiro seguem de 11 a 21 de novembro. Os interessados devem procurar a Comissão de Política Agrícola e Logística da Aprosoja Mato Grosso. Falar com Diogo ou Jackeline pelo telefone (65) 3644-4215 ou pelos e-mails diogo.silva@aprosoja.com.br e jackeline.carvalho@aprosoja.com.br.

“Sairemos dia 27 de Cuiabá seguindo pela MT- 020 até Canarana, BR-158 até Redenção (PA), seguimos pela BR-155 até Marabá (PA), depois pegamos a BR- 230 até Uruará e de lá, por via estadual chegando em Santarém. A equipe permanece por um dia em Alter do Chão e depois retorna pela BR- 163 até Miritituba, seguindo até Cuiabá”, detalhou o diretor-executivo do Movimento Pró-Logística, Edeon Vaz.

Confira a Programação do Estradeiro 27/11 a 04/12/2019

Dia 27/11 – Cuiabá – Canarana via MT 020 – (Pernoite e Simpósio) – 736 km

Reunião no Sindicato Rural de Canarana com a Rumo Logística

Hospedagem Hotel Ipê Confort – Av. Rio Grande do Sul – Flamboyant – Canarana – MT

Dia 28/11 – Ribeirão Cascalheira – Vila Rica – (Almoço e Simpósio) – 383 km

Simpósio no Sindicato Rural de Vila Rica

Dia 28/11 – Vila Rica – Redenção – (Pernoite) – 342 km

Juary Hotel

Av. João Gomes do Val, 541 – Núcleo Urbano, Redenção – PA, 68553- 057 Núcleo Urbano, Redenção – PA

Simpósio Sindicato Rural de Redenção.

Dia 29/11 – Redenção – Marabá – (Almoço e reunião com sociedade civil) – 355 km

Associação Comercial e Industrial de Marabá.

Dia 29/11 – Marabá – Novo Repartimento (BR 230) – (Pernoite) – 195 km

Hotel Monte das Oliveiras

Novo Repartimento – PA, 68473-000 Q323+JF Parque Uirapuru, Novo Repartimento – PA – (94) 99188-6145

Dia 30/11 – Novo Repartimento – Uruará – Alter do Chão – 778 km

Hotel Borari – Rua: R. Dom Macedo Costa, 1061, Santarém – PA, 68109-000 – Alter do Chão, Santarém – PA – (93) 3527-1152

Dia 01/12 – Alter do Chão

Dia 02/12 – Alter do Chão – Miritituba – 355 km

Visita às ETCs – Estações de transbordo de cargas pelo rio Tapajós).

Visita às obras de Itapacurá (Almoço)

Dia 02/12 – Miritituba – Novo Progresso – 489 km (pernoite hotel Tapajós)

Tapajós Palace Hotel – Av. Doutor Isaías Antunes Pinheiro, 150 – Scremin, Novo Progresso – PA, 68193-000

Dia 03/12 – Novo Progresso – Sinop – 510 km (pernoite)

Hotel Ibis

Dia 04/12 – Sinop – Cuiabá – 515 km – encerramento do Estradeiro





