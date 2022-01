Homem é executado com 4 tiros e outro fica ferido, em Rurópolis

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Queima de arquivo, escutei quatro tiros em seguida, […] na hora que eu saí pra fora os peão tava saindo, os que atirou tava descendo de moto, um de óculos, numa Bros, outro de camisa azul. Um morto e um dentro do quintal, levou um tiro na bunda e um na costela, foi pro hospital e o outro ainda está estirado no chão”, afirmou.

A Polícia Civil esteve no local levantando as informações preliminares que indicam execução (acerto de contas). Conforme uma testemunha, que estava próximo quando ocorreu o baleamento, o assassinato seria de fato “queima de arquivo”.

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros, e outro homem ficou ferido, na manhã desta segunda-feira (10), por volta das 12h, no bairro Vila Nova, em Rurópolis. A Polícia da cidade está em diligências atrás do autor dos disparos.

