Estrela do OnlyFans, Pietra Príncipe publica foto pelada e com os seios em evidência

Pietra Príncipe. (Reprodução\ Instagram)

ex-apresentadora faz sucesso nas redes sociais publicando fotos sensuais

A ex-apresentadora do Papo de Calcinha, Pietra Príncipe, dispensa pudor nas redes sociais. Agora, a mais nova estrela do OnlyFans tem utilizado o seu perfil para compartilhar cliques eróticos.

“Lado claro da sala”, escreveu na legenda traduzida para o português.

Ela surpreendeu os internautas ao compartilhar na web um clique nua. Deitada, Pietra aparece com as mãos para cima e os seios em evidências, tampados por um emoji de coração.

Já em um segundo clique, a modelo aparece também na beira da janela também com os seios descobertos. Veja:

Pietra Príncipe, influencer e modelo brasileira, tem ganhado destaque nas redes sociais e no mundo da moda nos últimos anos. Com uma abordagem autêntica e um estilo único, ela conquistou uma significativa base de seguidores e se tornou uma referência no universo da moda e da beleza.

Nascida em São Paulo, em 1990, Pietra despertou interesse pela comunicação e pelas artes desde cedo. Utilizando as redes sociais como plataforma, ela começou a compartilhar dicas de moda e seu próprio estilo, alcançando uma considerável quantidade de fãs e seguidores.

Além de seu trabalho como influencer e modelo, Pietra também possui formação em Jornalismo. Nos últimos anos, Pietra expandiu sua atuação para além do Brasil, participando de eventos internacionais de moda e colaborando com marcas globais.

