Prestes a fazer show no Rio, Anitta fala sobre réveillon com Miley Cyrus e desmente feat com com Melody

Anitta no clipe “Girl from Rio” . – ( Foto: Mar+Vin / Agência O Globo)

Com a carreira intenacional bombando, cantora volta a subir em palcos cariocas no dia 30; confira bate-papo com a estrela

Os fãs de Anitta já podem comemorar: para fechar o ano em grande estilo, a “girl from Rio” volta a subir em palcos cariocas na quinta-feira (30), em edição especial da festa Chá da Anitta. Com carreira bombando na gringa, a estrela vai apresentar seus maiores hits, com direito a participações das amigas Pocah e Rebecca – tudo em clima de festival: serão três palcos e mais de 12 horas de festa no Tivoli Park, na Barra. Batemos um papo com a cantora sobre o show, sua virada de ano com Miley Cyrus e seus melhores momentos de 2021. Confira:

Estava com saudades do Chá? Pode falar um pouco sobre o show que está preparando?

Eu estava com muita saudade! Participar do Chá é sempre muito divertido. Foram muitos e desde muito tempo. Estou feliz que agora conseguiremos retomá-lo presencialmente, com todos os cuidados necessários. Para o meu show, estou preparando um repertório bem variado: pop, funk, reggaeton e outros. Sempre fico muito animada em cantar no Rio. Já estou ansiosa, espero que todos curtam demais!

Participações de Pocah e Rebecca: como é sua relação com elas? Tem alguma história legal pra contar sobre a amizade de vocês?

Tenho uma amizade super legal com elas, são pessoas que recebo em minha casa e são artistas que eu admiro demais! Já viajamos, fizemos shows, clipe,… Olha, é tanta coisa que daria um livro. Eu amo elas!

Preparada pro réveillon da Miley Cyrus? Como pintou esse convite?

Preparadíssima! É um sonho poder participar do réveillon de uma artista do tamanho da Miley Cyrus, de quem eu sempre fui fã. Ela é um ícone pop e fiquei honrada em ser chamada, vai ser uma noite incrível!

‘Xenofobia?’: Anitta é removida digitalmente de foto com cantoras gringas e brasileiros criticam

Qual balanço você faz de 2021 e quais metas vai buscar em 2022?

É um alívio termos a vacina agora. Me vacinar foi um dos melhores momentos do meu ano e recomendo que todos também se imunizem para que em 2022 estejamos livres da pandemia. Profissionalmente falando, tive conquistas que foram muito além do que eu poderia imaginar. Ver minha carreira internacional avançando e, ao mesmo tempo, sentir como sou querida no meu país, é motivo de muito orgulho e alegria para mim.

E esse feat com a Melody que alguns sites anunciaram? É pra valer?

A informação não procede.

Fonte:O Globo

22/12/2021 – 09:18

