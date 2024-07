Estudante devolve PIX de R$ 70 mil que recebeu por engano no PA: ‘Meus pais me ensinaram a ser honesto’

Estudante devolve PIX de quase R$ 70 mil após receber quantia por engano no PA — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Jovem estava no ônibus, a caminho da faculdade quando recebeu a notificação do banco.

Quem nunca imaginou receber um PIX por engano? Essa situação ocorreu com o estudante universitário Alexandre Santos, de 25 anos, que foi surpreendido com a quantia de R$ 70 mil em sua conta, no final da semana passada, em Belém (PA).

A notificação da transação bancária surgiu enquanto o jovem estava no ônibus, a caminho da faculdade e, claro, levantou vários questionamentos sobre a origem do dinheiro. No entanto, o valor foi devolvido na mesma semana por Alexandre.

“Pensei em ficar com o dinheiro, mas meus pais sempre me ensinaram a ser honesto e eu devolvi. É difícil acontecer uma coisa dessas com a gente, rola sempre brincadeira ‘espero que aconteça comigo’, mas quando acontece, a gente fica incrédulo e sem saber o que fazer'” revelou o estudante que cursa agronomia na Ufra.

O valor foi depositado por uma empresa administrativa que estava realizando pagamentos de rescisão a funcionários. O paraense contou que após receber o PIX, ficou aguardando entrarem em contato e foi então que uma mulher o informou sobre o erro.

Enquanto refletia sobre a situação na viagem até sua aula, Alexandre contou que ainda passou pela sua cabeça o quanto o dinheiro recebido lhe ajudaria com as contas que tem acumulado “Mas a minha ética falou mais alto” disse em entrevista ao g1.

Depois de ter realizado a devolução do dinheiro, o paraense ainda ficou com medo de ter sofrido um golpe, visto a nova modalidade de atuação de criminosos que utilizam desse meio para acionarem bancos a estornar valores que já foram devolvidos pelas vítimas.

Anteriormente o estudante já havia caído em um golpe, contou. “Depositei um valor na conta de uma pessoa e quando pedir de volta me bloquearam”.

No fim, depois de estornar o valor do PIX que recebeu por engano, Alexandre conferiu no site de transparência do governo federal para saber se não haviam lhe aplicado um golpe e confirmou que não havia nada de anormal em seu nome.

