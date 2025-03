Sefa apreende trailer e cargas de caroço de açaí e farinha durante fiscalização no Pará

Foto: Reprodução | As apreensões ocorreram nos municípios de Dom Eliseu, Cachoeira do Piriá e Marabá.

Equipe da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), localizada no município de Dom Eliseu, sudeste paraense, apreendeu, na segunda-feira (18), um trailer. O veículo, avaliado em R$ 90.525,00, estava sendo transportado do município de Timbó (SC) para o município de Salinópolis (PA).

“Durante o processo de fiscalização foi verificada a falta de recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal) devido na operação, e foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$17.629,63, referente ao ICMS e à multa, que foi recolhido e a mercadoria liberada”, informou o coordenador da unidade fazendária, Rafael Brasil.

Caroços de açaí – No município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão, fiscais de receitas estaduais, lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi, apreenderam, também na segunda-feira, 50 toneladas de caroço de açaí e 400 quilos de farinha. As cargas foram avaliadas em R$ 37.200,00.

“Durante fiscalização, um veículo caçamba graneleira apresentou nota fiscal de 50 toneladas de caroço de açaí, com origem em Igarapé-Miri (PA) e destino Campo Formoso (BA). Porém, na análise das documentações apresentadas, foi identificado que a empresa não fez o recolhimento do ICMS de frete. Ainda foi identificado que o estabelecimento estava na situação fiscal de ativo não regular, por estar inscrito em dívida ativa”, informou o coordenador da unidade fazendária, Gustavo Bozola.

Ainda segundo o coordenador, no mesmo dia, um veículo que trafegava pela Rodovia BR-316 com a traseira baixa, indício de estar carregado de mercadorias, chamou a atenção dos fiscais, que deram ordem de parar ao motorista. Mas a ordem não foi obedecida, e o veículo foi perseguido pela equipe da Sefa. Na abordagem, próximo ao Maranhão, o motorista informou que não tinha nota fiscal para justificar o transporte de 400 kg de farinha de mandioca, com origem em Bragança (PA) e destino a Mirinzal (MA). Foram lavrados três Termos de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$ 9.894,78.

Sucata – Durante fiscalização realizada por servidores da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito, no posto fiscal da Ferrovia Carajás, no Distrito Industrial de Marabá, sudeste do Estado, na segunda-feira (18), foram apreendidas 25 toneladas de sucata miúda, oriunda de Salgueiro (PE), com destino a Marabá. A mercadoria foi avaliada em R$ 12.500,00.

“Ao verificar a documentação, a equipe constatou que a mercadoria estava desacompanhada de documento fiscal hábil. A nota fiscal apresentada foi considerada inidônea, pois foi emitida no próprio dia 18/03, mas não havia tempo hábil para que a mercadoria saísse de Pernambuco e chegasse a Marabá no mesmo dia. Dessa forma, caracterizou-se uma tentativa de regularização indevida da mercadoria já internalizada no Estado”, disse o coordenador da unidade, Cicinato Oliveira.

Foi emitido Termo de Apreensão e Depósito, no valor de R$ 4.275,00, referente ao ICMS e à multa.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2025/08:00:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...