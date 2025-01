População do Pará cresce e supera 8,7 milhões de habitantes em 2025

Foto: Reprodução | No ranking dos municípios mais populosos do Pará, as posições permanecem inalteradas. Belém lidera, com 1,4 milhão de habitantes, seguida por Ananindeua (510 mil), Santarém (362 mil), Parauapebas (309 mil) e Marabá (292 mil).

O estado do Pará registrou um crescimento populacional expressivo entre 2024 e 2025, com a inclusão de 46.890 novos habitantes. Com esse aumento, a população do estado atinge 8.711.196 pessoas, consolidando-se como o estado mais populoso da região Norte e o nono no Brasil. Apesar de representar um avanço significativo, o número reflete tendências demográficas que apontam para desafios importantes no futuro, como o envelhecimento populacional e a redução da taxa de natalidade.

O aumento no número de idosos é um dos destaques das novas projeções. Pela primeira vez, a população com 60 anos ou mais ultrapassou 1 milhão de pessoas no Pará, totalizando 1.001.328 em 2025. Esse segmento cresceu 40 mil em relação ao ano anterior. Em contraste, a população de crianças e adolescentes até 15 anos encolheu em 36 mil habitantes, somando agora 2.142.203. A longo prazo, essas tendências podem provocar mudanças significativas na estrutura socioeconômica do estado, especialmente nas áreas de saúde e educação.

Ranking de cidades reflete estabilidade populacional

No ranking dos municípios mais populosos do Pará, as posições permanecem inalteradas. Belém lidera, com 1,4 milhão de habitantes, seguida por Ananindeua (510 mil), Santarém (362 mil), Parauapebas (309 mil) e Marabá (292 mil). Castanhal completa a lista das principais cidades, com 210 mil moradores.

Apesar de manter sua posição, Parauapebas enfrenta um momento de estagnação migratória, resultado de uma crise administrativa que reduziu postos de trabalho na cidade. Como consequência, muitos moradores têm migrado para municípios vizinhos como Canaã dos Carajás e Marabá, que apresentam economias dinâmicas impulsionadas por investimentos em mineração e infraestrutura, sobretudo por meio da atuação da mineradora Vale.

Canaã dos Carajás lidera crescimento demográfico

Canaã dos Carajás continua a se destacar como o município com maior taxa de crescimento populacional do Brasil. Em 2025, a cidade atinge 91 mil habitantes, o que representa um aumento de dez vezes em relação à sua população há 30 anos, quando foi emancipada. Esse crescimento acelerado reflete as oportunidades geradas pela mineração e pelas melhorias na infraestrutura local, que têm atraído famílias e trabalhadores de outras regiões do estado.

O impacto desse fluxo migratório é evidente na educação. Enquanto a rede municipal de ensino de Parauapebas perdeu cerca de 1.300 alunos em 2024, Canaã dos Carajás ganhou 1.600 novos estudantes, evidenciando o movimento demográfico que vem transformando a região.

