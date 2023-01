Estudantes de Itaituba, Santarém e Oriximiná são premiados na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Johab dos Reis Lima, aluno do 9º ano da escola Carequinha, em Santarém, foi premiado na ONEE 2022 — Foto: Divulgação

Estudantes de Santarém, Itaituba e Oriximiná são premiados na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Além de ter dois alunos com o título de ‘destaque’, outros jovens destes municípios do Pará também ganharam medalhas, menções honrosas e prêmios.

A região Oeste do Pará ganhou destaque na 2ª Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE 2022), uma iniciativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e que conta com o apoio da Equatorial Pará.

Na competição, que tem o objetivo de difundir as boas práticas de consumo de energia elétrica, dois estudantes foram premiados com o título de “aluno destaque”: Johab dos Reis Lima, do 9º ano da escola Carequinha, em Santarém, e Matheus de Sá Cruz Oliveira, da escola estadual Marechal Rondon, de Itaituba. Ambos ganharam notebook, medalhas e menções honrosas. O santareno, por exemplo, já recebeu os seus prêmios na quarta-feira (28).

Além deles, a região também conquistou outros prêmios. Itaituba ganhou mais três medalhas, sendo uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, também na escola estadual Marechal Rondon. Já o município de Oriximiná conquistou 15 medalhas, além de ter o professor Raimundo Eder Maia Costa agraciado com um notebook pelo título de melhor desempenho e engajamento.

No geral, o Pará teve 7.100 inscritos na competição e 577 medalhas conquistadas, sendo 209 de bronze, 208 de prata e 160 de ouro. A Olimpíada distribuiu 22 mil medalhas para estudantes de 8º e 9º ano de escolas públicas e particulares de todas as regiões do país.

Vale ressaltar que a ONEE 2022 teve a coordenação do Instituto da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (IAbradee) e contou com a realização de concessionárias de energia que operam ao redor do país através de suas distribuidoras, como o Grupo Equatorial, Copel Distribuição, Celesc Distribuição, Grupo CPFL, Grupo EDP, Grupo Energisa, Light, Grupo Neoenergia, Cemig Distribuição e Grupo Enel, garantindo a participação de professores e estudantes de todas as regiões do Brasil.

Os competidores da ONEE 2022 participaram de um curso composto por três módulos, que contemplaram assuntos como: Introdução à energia e suas transformações; fontes e matrizes energéticas; produção/geração de energia e consumo consciente; e ações de eficiência energética e combate ao desperdício.

A propagação do consumo consciente de energia elétrica também contou com uma série de conteúdos publicados nas redes sociais e no canal da olimpíada no Youtube, além da realização de lives com especialistas no tema e Blitz da Eficiência Energética, que consistiram em aulas e atividades presenciais preparadas em parceria com as distribuidoras de cada local.

A Equatorial Pará, apoiadora da iniciativa e responsável pela Olimpíada no Pará, amplia, cada vez mais, a sua atuação social e ambiental em diversos territórios por meio dos programas socioambientais da Plataforma E+. Esse compromisso foi fortalecido em 2021, quando a empresa aderiu ao Pacto Global da ONU. Como signatária, a distribuidora de energia priorizou três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 4 (Educação de qualidade); ODS 7 (Energia Limpa e Acessível) e ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima).

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/01/2023/12:47:07 com informações do G1 Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...