Jovem é perseguido por dupla e executado a tiros após pular muro em Santarém

Luciano foi morto com dois disparos dentro de uma casa – (Foto:Reprodução)

Um jovem identificado como Luciano Gambôa Marinho foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira, 29, no bairro Santarenzinho, no município de Santarém, no oeste do Pará.

Segundo informações de testemunhas à polícia, o rapaz foi perseguido por dois homens que atiraram contra ele. Ele ainda tentou se esconder em uma residência localizada na rua dos Cravos, mas foi alcançado pelos criminosos e morto dentro do imóvel.

De acordo com a Polícia Militar, minutos antes do crime, o jovem estava em frente a uma casa, em outra via, quando dois homens suspeitos chegaram já disparando. Ao tentar fugir, Luciano pulou muros e adentrou em uma residência, onde foi alvejado por pelo menos dois tiros na região do tórax. A vítima morreu ainda no local, sem tempo de ser socorrida.

Após o crime, o local foi isolado até a chegada da equipe do IML, que realizou a perícia e a remoção do corpo.Não há informações sobre a autoria nem as motivações do crime, mas Luciano possuía uma extensa ficha criminal, principalmente por roubo e furto qualificado.

Por:Redação Integrada

