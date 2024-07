Estudo aponta 4 praias de Belém impróprias para banho no PA; veja quais

Estudo aponta 4 praias de Belém impróprias para banho — Foto: Divulgação

Levantamento levou em consideração a presença de coliformes fecais na água, além de poluições causada por metais pesados como microplásticos pesticidas, óleos e combustíveis.

Um estudo realizado pelo Instituto Evandro Chagas em algumas praias de Belém apontou que 4 locais estão impróprios para banhos, na capital do Pará. São elas:

Praias impróprias para banho;

Praia de São Francisco, em Mosqueiro;

Praia do Amor e Belo Paraíso, em Outeiro;

Praia do Cruzeiro, em Icoaraci

Esses poluentes podem causar diversos problemas de saúde, como doenças gastrointestinais, respiratórias e de pele, além de prejudicar a fauna e a flora aquáticas.

Praias aprovadas para banho

Os testes também foram realizadas na ilha de Cotijuba, especificamente nas praias do Vai Quem Quer, do Amor, Funda, Farol e Praia da Saudade e todas estão aptas para banho.

Já em Mosqueiro também foram feitos testes nas praias do Areião, Chapéu Virado, Farol, Murubira, Praia do Marahú e todas estão aptas.

Na ilha do Outeiro, as praias verificadas foram as da Brasília e Praia Grande. As duas estão aptas para banho.

