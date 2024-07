Ufra abre processo seletivo com mais de 300 vagas em vários campi no PA; saiba como se inscrever

Campus da Ufra em Belém. — Foto: Divulgação

Inscrições são gratuitas e iniciam nesta quinta-feira (18) e seguem até o dia 29 de julho.

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) informou nesta segunda-feira (15) a abertura de um processo seletivo para vagas que sobraram do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) e do Processo Seletivo Próprio da Ufra.

As inscrições são gratuitas e iniciam nesta quinta-feira (18) e seguem até o dia 29 de julho. Os interessados podem se inscrever por meio deste link aqui.

Ao todo, o processo irá ofertar 337 vagas em 34 cursos, nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

Para se inscrever, o candidato deve ter realizado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em pelo menos uma das seguintes edições: 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023, podendo escolher com qual nota irá concorrer a vaga.

Bônus Regional

A Ufra adotará o bônus regional de 10% para os candidatos inscritos nos campi do interior do estado. Para ter direito, o candidato deve ter concluído o ensino médio ou equivalente no Pará e morar no estado, excluindo-se aqueles que moram nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

Cronograma

15/07 – Publicação do Edital (acesse aqui)

18/07 a 29/07 – Período de inscrições

31/07 – Homologação de inscrições

02/08 – Divulgação do Resultado

A partir de 05/08 – Habilitação da matrícula

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2024/16:07:53

