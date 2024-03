Estudo aponta que mulheres que se relacionam com homens ‘feios’ são mais felizes

(Foto: Ilustrativa/Divulgação)- Mulheres relataram níveis mais altos de satisfação em seus relacionamentos com parceiros que não eram considerados tradicionalmente bonitos.

Um estudo conduzido na Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos, revelou que mulheres que estão em relacionamentos com homens considerados menos atraentes são mais felizes. A pesquisa, liderada pela pesquisadora Tania Reynolds e pelo professor assistente de psicologia Andrea Metzler, analisou mais de 113 casais recém-casados, com idades entre 20 e 30 anos, para investigar o papel da atratividade física nos relacionamentos.

Contrariando expectativas comuns, o estudo constatou que as mulheres entrevistadas relatavam níveis mais altos de satisfação em seus relacionamentos com parceiros que não eram considerados tradicionalmente bonitos. Elas se sentiam mais seguras e protegidas ao lado desses companheiros, enquanto homens que se enquadravam nos padrões convencionais de beleza frequentemente geravam insegurança e baixa autoestima em suas parceiras.

