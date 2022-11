Homem mais alto do mundo se muda para segundo país em busca de um amor

Sultan Kosen, o homem mais alto do mundo, esta à procura de um amor – Foto: Guiness World Records/Reprodução

Após planos de encontrar um amor na Rússia falharem, Sultan está a caminho dos Estados Unidos

A procura por um grande amor pode levar pessoas a lugares distantes. O turco Sultan Kosen, considerado o homem mais alto do mundo pelo Guinness World Records, está de mudança para os Estados Unidos após a busca por uma futura esposa na Rússia não obter sucesso.

O “gigante” de 39 anos e 2,51m imaginava que a mulher da vida dele estaria em algum lugar na Rússia. Contudo, os planos não deram certo.

Apesar disso, ele aparentemente não desistiu de encontrar alguém, conforme tem especulado o tabloide Daily Star. Isso porque o gigante está a caminho da Flórida, nos EUA, onde pode dar prosseguimento ao sonho de formar uma família.

Esse seria o segundo casamento de Sultan, que em 2013 se casou com a síria Merve Dibo. Na época, Merve era dez anos mais jovem do que ele. No entanto, não foi a diferença de idade que levou o romance ao fim, mas a comunicação entre o casal: ele só fala em turco, e ela, em árabe.

Foi a partir do término que Sultan partiu para Moscou, em dezembro do ano passado. Ele havia ouvido que as mulheres russas possuem “beleza incrível e alma amorosa”. “Deve ser fácil”, declarou o gigante, conforme reportado pelo Daily Mail. “Posso fornecer bem e não preciso de dinheiro.”

As coisas não saíram conforme o planejado. Mas a Flórida é logo ali, principalmente para um viajante que já conheceu 127 países do planeta, como promoter do país de origem. No estado americano, Sultan vai participar de um festival — o qual ele ainda não relacionou publicamente à busca pelo grande amor.

A critério de curiosidade, o homem mais alto do mundo nasceu em Mardin, no sudeste da Turquia, onde trabalhava como agricultor.

A alta estatura é atribuída a um tumor que afetou sua glândula pituitária, responsável pela produção do hormônio do crescimento. Com isso, ele passou a sofrer de gigantismo e acromegalia.

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/11/2022/15:31:22 com informações do portal R7

