Ratos invadem delegacia e consomem maconha apreendida

(Foto: Ilustrativa/Reprodução/Freepik)– Além de comer as drogas apreendidas, os roedores espalham fezes pelas mesas e salas do departamento.

Autoridades policiais de Nova Orleans, nos Estados Unidos, afirmaram que ratos invadiram um galpão de uma delegacia e comeram parte de uma carga de maconha que estava no local, apreendida em uma ação. O superintendente do departamento de polícia, Anne Kirk Patrick, em um pronunciamento feito na última segunda-feira (11), alegou que os ratos estavam “chapados”.

Além de comer as drogas apreendidas, os roedores espalharam fezes pelas mesas e salas do departamento. Os investigadores também relatam a presença abundante de baratas no edifício antigo.

“Não é apenas na sede da polícia. São todos os distritos. A impureza é fora de série”, disse Kirkpatrick. “A [equipe] de limpeza merece um prêmio tentando limpar o que não pode ser limpo.”

A infestação de ratos é um dos motivos pelo qual a Polícia de Nova Orleans pede a mudança da sede para um novo prédio. O edifício atual foi construído em 1968 e conta com mofo, elevadores deteriorados e encanamentos gastos.

Um comitê municipal aprovou a mudança da sede para um edifício mais moderno. A medida ainda precisa ser aprovada por uma votação de conselhos, que deve ocorrer nas próximas semanas.

