Estudo revela que Belém foi a capital que mais reduziu mortes violentas do Brasil

Policiamento no complexo do Ver-o-Peso (Foto:Eliseu Dias/ Ag. Pará)

Os dados divulgados nesta quinta-feira (15) pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), revelaram que, de todas as capitais brasileiras, Belém foi a que mais reduziu as Mortes Violentas Intencionais (MVI). A capital paraense alcançou uma redução de 32,2% ao comparar os anos de 2019 e 2020. Em segundo lugar ficou o Rio de Janeiro com queda de 26,1% e em terceiro Maceió com 25,8%.

O estudo também mostrou que o Pará, na comparação entre 2018 e 2020, foi o Estado que apresentou a maior diminuição no número absoluto de homicídios, com 588 vidas preservadas. Rio de Janeiro ocupou a segunda posição (-460) e Goiás (172) o terceiro lugar.

Para o secretário de segurança pública e defesa social do Pará, Ualame Machado, as quedas refletem o trabalho integrado, investimentos em tecnologia, inteligência policial, capacitação aos servidores e fomento à integração. “Existe o trabalho ostensivo e preventivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, dando respostas rápidas aos crimes que ocorrem, em especial aos de repercussão, para que não causem a percepção de impunidade, e também o sistema penitenciário com forte controle, retomando o domínio do cárcere”, disse.

O mesmo estudo divulgado nesta data traz ainda o ranking dos estados que mais cometeram a letalidade policial, ou seja, de pessoas que foram vítimas em decorrência de ações policiais. O Pará aparece entre os cinco que mais reduziram essa tipificação criminal.

“O Pará está entre os cinco estados que mais reduziram este tipo de letalidade. Apesar da melhora nos últimos dois anos, ações são realizadas para reduzir ainda mais o número de intervenção policial”, finalizou o secretário Ualame Machado.

