Ex-aluna denuncia assédio de professor :“sugar-te todinha”

Perseguições feitas pelo professor começaram no ano passado | Foto:Reprodução

O homem conseguiu o contato com o irmão da vítima e começou as investidas com importunação e assédio à mulher. A instituição em que ele trabalha comunicou que precisa de denúncia formal para tomar as providências cabíveis.

Um professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foi denunciado por uma ex-aluna sob a acusação de cometer importunação sexual e assédio por meio das redes sociais. Em uma sequência de prints expondo a conduta do docente, estão inúmeras mensagens deixadas por ele e sem qualquer resposta, entre elas “você me deixa loucão”, “quero sugar-te todinha”, “o que faço para tê-la”, entre outras.

A vítima saiu da instituição há cinco anos e chegou a ter aulas com o professor em três disciplinas diferentes, mas a importunação sexual teria começado no ano passado com as perseguições pelas redes sociais.

Assediador insistia nas mensagens, mesmo não sendo respondido | Foto:Reprodução

Ela pontua que nunca teve um relacionamento com o homem quando era seu professor, apesar de na época insistir em chamá-la para sair. E, mesmo diante de inúmeras mensagens enviadas, em nenhum momento eles trocaram palavras, o que não impediu o homem de insistir no assédio.

A situação começou a sair ainda mais do controle quando, bloqueado, o professor procurou o irmão da vítima e pediu o contato dela, além de ter comentado em fotos do filho da vítima.

O assediador foi bloqueado, mas manteve as perseguições por meio da família da vítima | Foto:Reprodução

Um boletim de ocorrência foi registrado pela vítima na última quinta-feira (31) na tentativa de encontrar um pouco de paz. O caso é investigado pela Delegacia da Mulher de Quixadá. Já a Uece alegou que precisa da formalização da denúncia por parte da aluna para tomar as providências cabíveis.

