Após matar própria esposa Ex-vereador é encontrado morto

Os crimes de violência contra mulher vem crescendo de forma desenfreada em todo país, de acordo com Instituto Santos Dumont (ISD), o número de delitos contra as mulheres triplicou no Brasil entre 2020 e 2021.

Durante a madrugada deste sábado (2), o ex-vereador Antônio Alves, conhecido como Nenê do Ônibus, de 68 anos, foi encontrado morto na varanda da própria casa, em General Salgado, no interior de São Paulo.

Horas antes, Nenê teria atirado e matado a ex-mulher, Vânia Orlando, de 42 anos, em bar no Jardim das Flores, também em General Salgado.

Policiais encontraram o corpo do ex-vereador quando estavam fazendo buscas por ele, depois do feminicídio. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. (Com Informações de Metropóles).

