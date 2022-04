Pedestre morre após ser atropelado, em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649 .

Uma ambulância que atende a vila de Alter do Chão foi acionada, mas ao chegar ao local Ricardo Ferreira já estava morto. Jornal Folha do Progresso em 04/04/2022/10:00:51

Um homem morreu na noite deste domingo (3) após ser atropelado na Rodovia Estadual Everaldo Martins (PA-457), via que liga a área urbana de Santarém à vila de Alter do Chão. A vítima foi identificada como Ricardo Ferreira Costa, 41 anos, e morreu na hora. (As informações Andria Almeida).

O motorista fugiu sem prestar socorro; vítima foi a óbito ainda no local do acidente

