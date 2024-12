Ex-atriz da globo é condenada após denúncia de funcionária

Maria Padilha está afastada das novelas desde 2015. | (Reprodução/Instagram)

Maria Padilha é condenada a pagar R$ 27.474,89 a ex-funcionária por trabalho abusivo. Entenda os detalhes do caso e os direitos trabalhistas envolvidos.

Alei trabalhista brasileira foi criada para proteger os direitos do trabalhador, como férias, salário e folgas.

A atriz Maria Padilha, conhecida por seus papéis na televisão brasileira, foi condenada pela Justiça a pagar R$ 27.474,89 a uma ex-funcionária por condições de trabalho consideradas abusivas. A decisão judicial foi divulgada pelo colunista Daniel Nascimento e tem gerado grande repercussão nos bastidores do entretenimento.

De acordo com o processo, a funcionária foi contratada em outubro de 2019 para trabalhar de segunda a sexta-feira, mas sua rotina revelou-se muito diferente do combinado. Ela relatou jornadas extenuantes de 17 horas diárias, das 5h às 22h, seis dias por semana. Além disso, acumulava diversas funções, incluindo limpeza da casa, preparação de refeições, cuidado com o filho da atriz, compras e alimentação do animal de estimação da família.

Outro ponto destacado pela funcionária foi o impacto das viagens entre sua residência em Além-Paraíba, Minas Gerais, e o local de trabalho no Rio de Janeiro. Apesar de receber um salário de R$ 2.500, a atriz custeava apenas metade dos custos do deslocamento semanal, o que sobrecarregava financeiramente a empregada.

O vínculo de trabalho foi encerrado em dezembro de 2019, após uma troca de mensagens por WhatsApp. A funcionária classificou a experiência como “trabalho escravo” e foi dispensada imediatamente por Maria Padilha. A atriz não assinou a carteira de trabalho da funcionária, mas exigiu que ela assinasse um termo de confidencialidade.

Durante o processo, Maria Padilha propôs um acordo de R$ 4.500, mas a proposta foi rejeitada pela funcionária. A Justiça determinou o pagamento de direitos trabalhistas e indenização por danos morais, totalizando R$ 27.474,89. Até o momento, a atriz não se manifestou publicamente sobre a decisão judicial.

