Superman ganha primeiro teaser com imagens inéditas; veja

Fique ligado para mais novidades sobre o trailer completo e não perca a estreia do filme em 2025! |Foto: Reprodução

Superman: Legacy, dirigido por James Gunn, ganha teaser trailer! Estreia em 10/07/2025, com um elenco de peso e nova abordagem do herói.

Os fãs de Superman já podem comemorar! O aguardado filme Superman: Legacy, escrito e dirigido por James Gunn, teve seu primeiro teaser trailer revelado como uma prévia para o trailer completo, que será lançado nesta quinta-feira, dia (19).

O longa promete marcar uma nova era para o universo cinematográfico da DC e tem estreia prevista para 10 de julho de 2025.

História e elenco de peso

Superman: Legacy focará em um Clark Kent mais jovem, acompanhando sua chegada a Metrópolis logo após deixar Smallville. A trama abordará os primeiros passos do herói como repórter no Planeta Diário e, em paralelo, sua evolução como Superman. Apesar do foco nesse início de trajetória, o filme não é uma história de origem tradicional. Não veremos, por exemplo, a destruição de Krypton ou os Kents encontrando a nave de Clark.

David Corenswet (Pearl) assume o papel de Clark Kent/Superman, enquanto Rachel Brosnahan (A Maravilhosa Sra. Maisel) interpreta Lois Lane. O vilão Lex Luthor será vivido por Nicholas Hoult (Mad Max: Estrada da Fúria), e Skyler Gisondo (Licorice Pizza) assume o papel de Jimmy Olsen, o melhor amigo de Clark. Wendell Pierce (The Wire) completa o núcleo principal como Perry White, editor-chefe do Planeta Diário.

Heróis e vilões da DC ampliam o universo do filme

O filme contará com a presença de outros personagens icônicos da DC, enriquecendo ainda mais a narrativa. Nathan Fillion será o Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced interpretará a Mulher-Gavião, Edi Gathegi dará vida ao Sr. Incrível, e Anthony Carrigan será o Metamorfo. Além disso, María Gabriela De Faria viverá a Engenheira, personagem que terá papel importante no futuro filme sobre o grupo A Autoridade.

Com um elenco impressionante e a visão criativa de James Gunn, Superman: Legacy promete trazer uma abordagem inovadora para o Homem de Aço e revitalizar a franquia da DC nos cinemas.

Fique ligado para mais novidades sobre o trailer completo e não perca a estreia do filme em 2025!

Confira o teaser abaixo:

Fonte: Portal Omelete e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/17:18:50

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...