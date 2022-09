Ex-chefe da Polícia Civil e candidato a deputado federal é preso no Rio de Janeiro

Allan Turnowski foi preso na manhã desta sexta-feira (Foto:Reprodução/ Instagram)

O ex-secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro e candidato a deputado federal pelo Allan Turnowski (PL) foi preso, na manhã desta sexta-feira (9), em uma ação comandada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público.

Ele é suspeito de participação em organização criminosa e envolvimento com o jogo do bicho no Estado. Os mandados de prisão foram expedidos pelo juiz Bruno Rulière, da 1ª Vara Criminal Especializada. (As informações são do G1 Rio e Janeiro).

Na Feira da Pedreira, uma das mais frequentadas da capital, é possível encontrar diversas bancas onde são comercializados os bilhetes. O fluxo de clientes é intenso, geralmente composto pelos próprios feirantes e moradores do bairro.

Investigações apontam que Turnowski recebia propina do jogo do bicho e estaria envolvido em um plano para assassinar o bicheiro Rogério Andrade. A prisão é um desdobramento das investigações sobre o delegado Maurício Demétrio, que está preso desde o ano passado, acusado de corrupção dentro da Polícia Civil – Demétrio teria forjado operações para incriminar adversários e também teria participação na morte do contraventor.

Outro alvo da operação é o delegado Antônio Ricardo, ex-diretor da Delegacia de Homicídios e candidato a deputado estadual. Na casa dele, o MP cumpriu mandado de busca e apreensão, nesta manhã.

Jornal Folha do Progresso em 09/09/2022/

