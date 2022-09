Foragido desde a ‘saidinha’ do Dia dos Pais é capturado com drogas, no Pará

Foragido estava envolvido no tráfico de drogas (Foto: Polícia Civil)

Deivison Davi Morais Pereira foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)

Um homem identificado como Deivison Davi Morais Pereira estava foragido do Sistema Penitenciário desde agosto, mas foi recapturado pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (9), no bairro da Terra Firme, em Belém. Deivison estava com drogas e, por essa razão, foi autuado por tráfico de entorpecentes.

A ação mobilizou a Diretoria de Polícia Metropolitana da Polícia Civil do Pará, por meio da Seccional Urbana do Guamá. Segundo informação da Polícia, o homem não retornou à casa penal, após o benefício da saída temporária concedido pela Dia dos Pais.

Prisão

O foragido foi localizado, na manhã desta sexta-feira (9), no conjunto Liberdade II, no bairro da Terra Firme. Equipes policiais realizaram diligências e o localizaram. Com ele, foram encontradas porções de entorpecentes. Por isso, ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Após os procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e está à disposição da Justiça. (Com informações do O Liberal ).

