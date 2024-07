Ex- cunhado detalha como atacou Raquel Cattani: “Primeira facada foi na barriga, depois não lembro mais, foram várias”

Foto: Reprodução)- A empresária foi encontrada morta na manhã de sexta-feira (19), dentro de sua casa, num assentamento na cidade de Nova Mutum.

O ex-cunhado da produtora rural Raquel Cattani, de 26 anos, Rodrigo Xavier, deu detalhes em depoimento sobre como tirou a vida dela, na cidade de Nova Mutum, na última quinta (18). Ele foi preso pela Polícia Judiciária Civil na noite de quarta-feira (24).

Em vídeo gravado pela autoridade policial e divulgado pelo Olhar Direto, Rodrigo conta que foi levado até a propriedade pelo próprio irmão, quem o contratou pela quantia de R$ 4 mil para tirar a vida de Raquel.

Ele ainda detalha que primeiro ficou escondido no mato, mas utilizou de uma chave de fenda para arrombar a janela do quarto dos filhos da vítima, onde esperou ela chegar. “Era de noite já quando ela chegou. Eu estava escondido no quarto das crianças, entrei pela janela”, disse.

Questionado onde desferiu o primeiro golpe de faca em Raquel, o criminoso explicou que acredita ter sido na barriga. “Acho que foi na barriga a primeira facada. Depois eu não lembro mais, foram várias”, detalhou.

Raquel foi assassinada com 34 golpes de faca dentro de sua casa, no Assentamento Pontal do Marape. Ela foi encontrada já sem vida na manhã de sexta (19) pelos pais, o deputado estadual Gilberto Cattani (PL) e Sandra Cattani. O mandante do crime foi o ex-marido dela, Romero Xavier, que também foi preso.

De acordo com as investigações, Romero não aceitou o fim do relacionamento e com isso, contratou o irmão para cometer o assassinato. Ambos foram presos em flagrante.

Em audiência de custódia realizada na noite de quinta-feira (25), a Justiça de Mato Grosso converteu o flagrante em preventiva. A dupla deverá aguardar julgamento na cadeia.

