Ex-diretor-geral da PRF depõe na CPMI de 8 de janeiro: ‘você verão a verdade’

“Vocês verão a verdade, vamos acabar com todas essas fake news que tão falando”, declarou (Foto:Reprodução / Vídeo / TV Senado).

Em sua chegada ao Senado, Silvinei Vasque afirmou que vai “acabar com todas essas fake news que tão falando”

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, ja está no Senado, onde depõe nesta terça-feira (20) à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques às sedes dos três poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Ele é a primeira testemunha convocada e chegou ao Senado demostrando confiança: “Vocês verão a verdade, vamos acabar com todas essas fake news que tão falando”, declarou, em sua chegada.

Em entrevista ao portal O Globo ele afirmou que está “muito preparado” para responder as pessoas dos parlamentares e disse que vai responder todas as perguntas. “A gente está pronto para falar 10, 15 horas aí. Muita informação”.

Pelo plano de trabalho da Comissão, também devem ser apurados episódios anteriores aos atos antidemocráticos ocorridos no início deste ano na capital federal. Silvinei Vasques, por exemplo, que deve prestar esclarecimentos sobre a operação da PRF nas estradas no dia 30 de outubro, durante o segundo turno das eleições. Há indícios de que a operação teria o objetivo de prejudicar a chegada de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula Silva aos seus locais de votação.

O ex-diretor da PRF Silvinei também é réu por pedir votos irregularmente para Jair Bolsonaro, fazendo uso indevido de sua função. Ele se aposentou na reta final do mandato do ex-presidente

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2023/09:34:56

