A partir desta segunda, bancos deixam de oferecer transferências via DOC; saiba mais

Extinção definitiva do sistema ocorrerá no dia 29 de fevereiro, data limite para que os bancos processem transferências já programadas.

A partir das 22h desta segunda-feira (15), as instituições associadas à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) encerram a realização de transferências via Documento de Ordem de Crédito (DOC), um dos mais tradicionais meios de pagamento bancário. A medida é válida para pessoas físicas e jurídicas, e a extinção definitiva do sistema ocorrerá no dia 29 de fevereiro, data limite para que os bancos processem transferências já programadas.

No DOC, as operações são efetivadas um dia após o recebimento da ordem de transferência pelo banco. As instituições ainda deixarão de oferecer a Transferência Especial de Crédito (TEC), que são operações realizadas por empresas para o pagamento de benefícios a funcionários. Neste segundo caso, a transferência é efetuada, no máximo, até o final do dia em que foi dada a ordem.

Hoje, o valor máximo permitido para qualquer transação via DOC ou TEC é de R$ 4.999,99. Não foram anunciadas mudanças nas operações de Transferência Eletrônica Direta (TED).

Confira os prazos para encerramento das funções:

As ofertas dos serviços de transferências via DOC ou TEC aos clientes podem acontecer até às 22h desta segunda-feira (15)

Dentro do prazo, os clientes podem agendar o envio do DOC ou TEC para até 29 de fevereiro de 2024

Os bancos encerrarão os sistemas de recebimento e processamento de DOC e TEC no próprio dia 29 de fevereiro

Modalidades não são muito utilizadas

Sistema criado em 1985 pelo Banco Central, o DOC, segundo a Febraban, vinha sendo cada vez menos utilizado nos últimos anos, principalmente depois do lançamento do PIX, em novembro de 2020.

“Tanto a TEC quando o DOC deixaram de ser a primeira opção dos clientes e sua utilização vem caindo continuamente nos últimos anos. Os clientes têm dado preferência ao PIX, por ser gratuito, instantâneo e também pelo valor que pode ser transacionado”, afirmou o diretor adjunto de Serviços da Febraban, Walter Faria.

De acordo com dados da instituição, o DOC não ficou nem entre os cinco principais meios de pagamento usados em 2023. A preferência foi pelo PIX, seguido do cartão de crédito e do cartão de débito.

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2024/15:32:18

Notícias gratuitas no celular

Siga o Instagram do Folha do Progresso

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...