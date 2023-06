Ex-executivo da Samsung detido por roubar segredos comerciais da empresa.

© JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images

Um ex-executivo da Samsung Electronics foi preso sob suspeita de roubo de segredos comerciais na Coreia do Sul. Segundo o The Washington Post, o homem de 65 anos tentou criar uma fábrica de chips de computador na China.

O detido é acusado de roubar propriedade intelectual da empresa, como plantas e designs, e de tentar estabelecer produções semelhantes no norte da China, de acordo com a Procuradoria do distrito de Suwon

Segundo a acusação, o uso da tecnologia roubada teria causado um prejuízo de cerca de 233 milhões de dólares para a Samsung.

Em um comunicado citado pelo Washington Post, o Ministério Público afirma que o suspeito é um “indiscutível especialista nacional em fabricação de semicondutores” e que trabalhou na Samsung por 18 anos. Após deixar a empresa, ele ocupou cargos executivos durante uma década na SK Hynix, outra empresa sul-coreana de tecnologia.

Além disso, outras seis pessoas foram acusadas de “participação ativa” no roubo, alegadamente contratadas pelo principal suspeito.

