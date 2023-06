Idoso de 60 anos é preso após ameaçar mulher com um terçado, no Pará

Evaldo Soares Pinheiro, 60 anos, foi preso pela PM – (Foto: Reprodução).

Prisão aconteceu no início da tarde desta terça-feira (13); O terçado foi apreendido e ambas as partes encaminhadas para delegacia.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por volta das 12h desta terça-feira (13), na Rua Juscelino Kubitscheck no centro do município de Juruti, oeste do Pará, para verificar uma situação de ameaça.

De acordo com informações repassadas pela vítima Valneci Cativo de Oliveira, 41 anos, que mora numa casa alugada, e aos fundos mora o proprietário, Evaldo Soares Pinheiro, conhecido como “Pinheirão”, de 60 anos.

Segundo informações, o sr Evaldo estava aparentando visíveis sinais de embriaguez e estava ameaçando com um terçado a dona Valneci e seu companheiro.

Ainda de acordo com as informações, Enoque Amorim da Silva, 37 anos, companheiro da vítima, para defender seus familiares reagiu a injustiça agressão do suspeito, chegando ambos a se lesionarem, e “Pinheirão” teve um corte pequeno no ombro esquerdo e algumas escoriações no peito.

Diante do fatos apresentados, o terçado foi apreendido e ambas as partes foram conduzidas para Delegacia para as devidas providências cabíveis.

