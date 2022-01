Ex-funcionário furta R$ 15 mil em mercadorias de supermercado em Marabá

Estabelecimento alvo da ação criminosa. (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Além dele, duas pessoas foram presas pelo crime de receptação

Murilo Corrente do Nascimento foi preso pela Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (17), suspeito de furtar aproximadamente R$ 15 mil em mercadorias de um supermercado na Folha 12, no Núcleo Nova Marabá. Além dele, foram presos Agnaldo dos Santos Ferreira e Eronildes Rodrigues Nascimento Filho, pelo crime de receptação dos produtos furtados. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com o Boletim de Ocorrência prestado na delegacia, Murilo mantinha as chaves do antigo local de trabalho, mesmo após ter deixado o emprego. O suspeito se aproveitou do livre acesso ao estabelecimento para entrar durante a madrugada e fazer uma limpa nas prateleiras. Toda a ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento instaladas no supermercado.

Murilo foi preso perto de casa, na Folha 8. Ele teria admitido a ação criminosa e levou os policiais militares aos estabelecimentos que compraram dele as mercadorias subtraídas. Os proprietários de uma distribuidora de bebidas e de um mercadinho foram presos por receptação.

Parte da mercadoria foi recuperada. Os envolvidos permanecem à disposição da Justiça.

