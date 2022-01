Homem armado é surpreendido pela Polícia em tentativa de atentado contra prefeito no interior do Pará

Arma e munições são apreendidas, após tentativa de atentado contra prefeito de Tailândia, no Pará. — Foto: Reprodução / Polícia Civil

Prefeito de Tailândia diz que sofria ameaças. Ataque ocorreria na fazenda dele, onde policiais já aguardavam a chegada do criminoso.

Policiais civis conseguiram impedir o assassinato do prefeito da cidade de Tailândia, no nordeste do Pará. O gestor municipal Paulo Jasper (MDB), conhecido como Macarrão, sofria ameaças por meio de aplicativo de mensagens, segundo a Polícia Civil (PC). As informações do g1 Pará — Belém

O delegado geral da PC, Walter Rezende, disse que a polícia “interceptou mais essa ação criminosa e agiu de forma contundente e precisa, evitando que o homicídio fosse consumado, e também garantindo a segurança das pessoas que estavam no local”.

“Após as ameaças feitas, fomos avisados e a PC-PA agiu de forma rápida, e conseguiu dar mais essa resposta contra a criminalidade”.

A tentativa foi na última segunda-feira (17). Os policiais da Delegacia de Tailândia saíram para apurar a denúncia na fazenda do prefeito, onde ficou monitorando a chegada do suspeito.

O homem chegou ao local e, quando se preparava para efetuar o crime, os policiais fizeram a abordagem e deram voz de prisão ao homem.

Na ação foi apreendida uma arma .380, um cartucho com 13 munições não deflagradas, um estojo com mais 36 munições do mesmo calibre da arma, dinheiro, vários cartões bancários e um aparelho celular, que foi encaminhado à perícia.

Segundo o delegado de Polícia do Interior, Hennison Jacob, foi instaurado um inquérito na delegacia da cidade para apurar o caso. Ele disse ainda que ainda há investigação para saber se há outras pessoas envolvidas.

O homem preso foi conduzido à delegacia, onde foi ouvido e autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

Jornal Folha do Progresso em 19/01/2022/09:45:52

