Ex-Gang do Samba, Rosiane Pinheiro posta foto nua para realçar o bronze

Rosiane Pinheiro, 50 anos, voltou aos holofotes após compartilhar uma foto nua em suas redes sociais. A ex-dançarina da Gang do Samba explicou que estava descolorindo os pelos e se preparando para “renovar seu bronze”.

Quem é um pouco mais antigo deve se lembrar de Rosiane Pinheiro, a musa que fez sucesso no pagode baiano e ficou conhecida por integrar o grupo Gang do Samba. A banda foi um grande sucesso nos anos 1990, com músicas como “Melô do Ti Cá Tá”, “Raimunda” e “Cada Macaco no Seu Galho”, mas deixou o grupo em 2002. Mas você deve estar se perguntando: por onde anda Rosi?

“Cheguei em Salvador e já vim relembrar as minhas raizes, vim no guetto tomar meu banho de lua e realçar meu bronze de fitinha!”, escreveu na legenda

Trajetória de Rosiane Pinheiro

Para quem não se lembra, Rosiane foi finalista do concurso Morena do Tchan, do antigo Domingão do Faustão (Globo), mas perdeu o posto para Scheila Carvalho.

Como influenciadora, Rosiane revelou que ganhou muito dinheiro durante o auge da fama, mas não tanto, pois ela não tinha noção dos acordos feitos. Por exemplo, seu ensaio para a “Playboy” lhe rendeu apenas 30% do que foi combinado, segundo ela.

Dez anos após sua saída, em entrevista à revista Quem, ela comentou sobre os desafios enfrentados após ganhar peso e falou sobre sua luta contra a depressão pela primeira vez. Em uma entrevista ao Domingo Show, da Record, ela desabafou sobre o drama que viveu: “Pesei 100 kg, foi terrível. Ninguém é gordo porque quer. Quando as pessoas veem você engordar, ninguém pergunta ‘o que foi, posso te ajudar?’. Não, as pessoas começam a contar piadas e te jogam para baixo”, relatou.

Segundo a revista Quem, em 2012, Rosiane fez parte da equipe de repórteres do programa “Universo Axé”, da TV Aratu, afiliada do SBT em Salvador. Em 2018, ela foi convidada a voltar ao Gang do Samba, e o grupo compartilhou um vídeo mostrando a dançarina anunciando seu retorno.

Famosa revelou ter sofrido vários abusos sexuais e psicológicos durante a infância. ”Já fui abusada sexualmente diversas vezes na minha infância e muitas dessas vezes por pessoas de dentro de casa, que eram filhos da minha madrasta, e a vida toda ninguém nunca soube disso! Ao completar 18, novamente outro abuso em que o homem me deu um Boa noite Cinderela”, relatou

Em 2022, ela chegou a participar de A Fazenda, mas foi a menos votada pelo público e acabou sendo a terceira eliminada do reality show rural.

Já em 2023, a dançarina decidiu criar uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto pago para entrar em grande estilo, a ex-peoa recriou seu ensaio para a revista Playboy depois de 25 anos.

