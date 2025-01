Mel Maia faz charme de biquíni fio-dental e agita a web

Reprodução/Instagram | Mel Maia, atriz de 20 anos, compartilha fotos de biquíni fio-dental e recebe elogios nas redes sociais. Confira os detalhes!

Mel Maia, de 20 anos, estrelou na televisão aos 5 anos, com o especial O Relógio da Aventura, em 2010. Mas a fama veio no ano seguinte, quando deu vida à Ritinha de Avenida Brasil. Seu talento para a atuação rendeu prêmios. Além de ser acompanhada nas redes sociais, onde compartiha as suas rotinas de treino e cliques com amigos.

Curtindo o fim de semana com amigos em uma casa de veraneio, a atriz fez charme ao posar de biquíni relaxando no sofá. Usando biquíni amarelo fio-dental, Mel foi clicada por uma de suas amigas em momento de descontração.

A atriz causou um alvoroço nas redes sociais, na última sexta-feira (17), ao compartilhar um álbum de fotos uma foto tomando ducha de biquíni de oncinha. Nos comentários, além de receber uma chuva de elogios, foi citada uma suposta semelhança com a também atriz Bruna Marquezine.

“Uma grande gostosa”, elogiaram. “Uau, Melissa Maia”, comentaram. “Ficou ainda mais linda com esse cabelo”, escreveram. “Suvaco lindo”, destacaram. “Senhor, me abençoe com esse shape”, pediram. “Uma obra de arte”, se encantaram. “Achei que era a Bruna Marquezine”, compararam.

