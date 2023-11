Gracyanne Barbosa posta vídeo no pole dance e assusta seguidores: ‘achei que estava nua’

Gracyanne Barbosa post vídeo no pole dance e assusta seguidores: ‘achei que estava nua’ (Reprodução / Instagram @graoficioal)

A influencer fala dos cuidados que tem com a sua saúde íntima antes de fazer seus exercícios de ‘Pole Dance’

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa publicou um vídeo em seu Instagram mostrando os cuidados que tem com a sua saúde íntima e que usa um clareador na área da virilha antes de fazer seus exercícios de “Pole Dance”. Mas, seu último clique no pole dance assustou os seguidores. Usando um biquíni quase no tom de sua pele, Gracyanne confundiu alguns seguidores e gerou comentários engraçados na publicação ao parecer que estava nua.

Enquanto ela falava de autocuidado e autoestima, a imagem do que parecia ser sua região íntima aparecia na tela. Já nos comentários a elogiavam, mas também brincavam com a situação, já que alguns internautas pegaram um susto achanado que ela estava pelada. “Quase cai (risos). Ô, mulher, achei que estava pelada”, “E eu achei que estava nua (risos). Está maravilhosa”, comentou outra. “Minha nossa, quase infartei, pensei que estava nua”, disseram. Outros comentaram que faltava pouco para, realmente, ela dançar nua.

Confira a publicação:

