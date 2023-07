Ex-guardas são presos na Grande Belém após se passarem por policiais civis e participarem de roubo de 30 carros

Trio é preso por envolvimento no roubo de 30 carros

Polícia Civil deflagrou Operação Farsas e prendeu três homens por associação criminosa. Prejuízo estimado é de ao menos R$ 500 mil a empresas.

Três pessoas foram presas, duas delas ex-guardas municipais, por suspeita de envolvimento no roubo de 30 carros na região da Grande Belém. As prisões por associação criminosa ocorreram nesta quarta-feira (5) em uma operação da Polícia Civil .

“Todos os veículos eram novos e com alto valor de mercado, que causou prejuízos de mais de R$ 500 mil para empresas que foram vítimas dos suspeitos“, informou a polícia.

Dois dos presos são ex-guardas de Benevides, na Grande Belém, e se passavam por policiais civis para executar parte do esquema criminoso.

“São suspeitos de envolvimento com milicianos e de usurpar função pública, se passando por policiais civis. Em uma das ocorrências de recuperação de veículos alugados, foram encontrados colete, distintivo e algemas, com símbolos da Polícia Civil”, informou a corporação em nota.

Os carros roubados eram usados para diversas finalidades, incluindo outros crimes, segundo o delegado Vinícius Ulhoa, que coordenou a operação, que deu mais detalhes sobre o esquema criminoso.

“A equipe policial apurou que após o aluguel, os locatários eram instruídos pelo grupo criminoso a forjarem ocorrências de furto e roubo, com o intuito de manter a empresa em erro e justificar a não devolução dos automóveis, que eram entregues às lideranças da associação”, informou.

Além dos ex-guardas e um mais um homem, há mais envolvidos no crime, segundo a polícia. Parte do grupo se passava por clientes.

“Eles se passavam por clientes de locadoras. Após recebiam dinheiro, usavam o carro e revendiam”, segundo o delegado Cláudio Galeno, que também participou da operação policial – veja no vídeo acima.

O grupo criminoso atuava na região metropolitana de Belém há pelo menos 8 meses. Os três presos foram levados para delegacia com celulares e outros itens apreendidos. O g1 não conseguiu posicionamento da defesa deles. A polícia segue com as investigações para prender mais envolvidos no crime.

Fonte: g1 Pará — Belém

