Ex-presidente francês Jacques Chirac morre aos 86 anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Seguindo os passos do ex-líder francês Charles de Gaulle, Chirac tentou elevar o status da França perante o cenário internacional. Ele despertou orgulho nacional com sua oposição à invasão do Iraque liderada pelos Estados Unidos em 2003.

Ex-presidente francês Jacques Chirac em cerimônia no Palácio do Eliseu, em Paris (Foto:REUTERS/ Charles Platiau/Arquivo)

You May Also Like