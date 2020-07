Pedreiro mata ‘filha’ de 2 meses ao descobrir que pai biológico seria o irmão, diz polícia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Ele confessou o assassinato, disse que enforcou a criança porque a menina não era biologicamente dele. Que descobriu que a mulher o traia com o próprio irmão e que o bebê era na na verdade do irmão. Ele matou a menina em frente da esposa”, disse o delegado.

Mas durante as investigações, e com o laudo da perícia, os investigadores concluíram que houve na verdade um assassinato. De acordo com a polícia, o homem acabou confessando o crime, e disse que matou a menina porque houve teria havido uma traição, e a filha não seria biologicamente dele.

Ele está preso desde o dia 2 de julho, após um laudo pericial apontar que a menina foi morta asfixiada. De acordo o delegado responsável pelo caso, Pedro Henrique Pillar, vizinhos acionaram a polícia após escutar gritos na casa do pedreiro. Quando os investigadores chegaram ao local, a criança já tinha sido socorrida e levada para o hospital, já sem vida. Ela estava desnutrida e com uma lesão na bochecha.

You May Also Like