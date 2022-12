Exames apontam lesões, e Gabriel Jesus e Alex Telles estão fora da Copa do Mundo

Atacante precisa de três semanas de recuperação, e lateral-esquerdo pode passar por cirurgia – (Foto:Reprodução)

O atacante Gabriel Jesus e o lateral-esquerdo Alex Telles estão fora da Copa do Mundo. A seleção brasileira não pode convocar substitutos para eles, pois o prazo se encerrou 24 horas antes da estreia no torneio.

Exames realizados após a derrota para Camarões, na sexta-feira, pela última rodada da fase de grupos, constataram lesões no joelho direito de ambos os jogadores.

Gabriel Jesus já vinha com dores no local nas partidas pelo Arsenal. O prazo de recuperação não é longo – estimado em até um mês -, mas o suficiente para impedir a participação no restante das partidas do Mundial do Catar.

O caso de Alex Telles é mais grave e, embora seja ainda preliminar, pode levá-lo a uma cirurgia. O lateral foi substituído no segundo tempo depois de se chocar com um jogador adversário. Com muitas dores, deixou o campo chorando.

Aos 5 min do 2º tempo – Alex Telles se lesiona e sai de campo chorando

São cinco lesões após a primeira fase da Seleção, que se classificou em primeiro lugar no Grupo G. A Seleção deve contar com retorno de Danilo e espera também a recuperação de Alex Sandro, agora o único lateral-esquerdo disponível.

A situação de Neymar ainda é incógnita. O jogador vai a campo pela primeira vez neste sábado para fazer testes com bola e ver suas condições para o jogo das oitavas. A comissão técnica, porém, está reticente sobre o uso do craque do PSG contra a Coreia do Sul, nesta segunda, às 16h (de Brasília).

Gabriel Jesus em Camarões x Brasil — Foto: Reuters

Gabriel Jesus em Camarões x Brasil — Foto: Reuters

Além dessas lesões, a Seleção lidou no Catar com casos de indisposição e outros sintomas virais, que acometeram Antony, Lucas Paquetá, Raphinha e outros atletas. Neymar apresentou febre na última segunda-feira.

Até o início da Copa, o Brasil tinha passado ileso, sem nenhum corte por lesão.

Por:Jornal Folha do Progresso em 03/12/2022/07:05:53 a informação é do GE

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...