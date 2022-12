O Brasil foi derrotado por Camarões por 1 a 0 (Foto:© Getty Images)

Brasil perde para Camarões, mas avança e pega Coreia do Sul nas oitavas

Camarões venceu o Brasil nesta sexta-feira por 1-0, em jogo da terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Os camaroneses fizeram a sua parte no jogo, mas não tiraram a liderança do Grupo G do Brasil.

Foram várias as oportunidades para ambas as partes. Ainda assim, as mais perigosas pertenceram aos africanos, que quase marcaram por várias vezes. Valeu sempre a exibição tremenda de Ederson, que entrou para o lugar de Alisson nesta partida. Um empate era o que bastava ao Brasil, mas não a Camarões, que estava dependente do outro jogo do grupo para saber qual seria o seu destino na prova. Foi por conta dessa dependência que o gol marcado por Aboubakar de nada serviu para mudar o rumo da partida.

Uma vez que o ‘louco’ Sérvia-Suíça acabou com vitória helvética por 3-2, Camarões está fora da Copa do Mundo, enquanto o Brasil segue em frente no topo do Grupo G. A Coreia do Sul, que bateu a equipa lusa nesta sexta-feira, será a próxima adversária do Brasil.

Onze

Brasil: Ederson, Dani Alves, Militao, Bremer, Telles, Fabinho, Fred, Rodrygo, Martinelli, Antony, Jesus.

Camarões: Epassy; Fai, Tolo, Wooh, Ebosse; Ngamaleu, Anguissa, Kunde; Aboubakar, Choupo-Moting, Mbeumo.

