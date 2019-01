Exclusivo -Avó revela nova versão sobre o desaparecimento das jovens em Novo Progresso.

“Encontrada as menores desaparecidas após sair de escola em Novo Progresso”

A Polícia Militar (Tático) encontrou as três menores que estavam desaparecidas após saírem da escola Tancredo Neves em Novo Progresso.

Avó revela nova versão sobre o desaparecimento das jovens em Novo Progresso.

As jovens encontrava-se no bairro industrial no interior de uma casa (Quitinete)acompanhadas por três meninos , “sem ocupação profissional e amplamente referenciado pela prática de crimes de natureza sexual envolvendo menores de idade”, eles foram apresentados ao Conselho Tutelar as menores voltaram para suas casas no bairro Jardim América em Novo Progresso. O Caso somente veio a tona após uma das avos divulgar o desaparecimento das meninas nas redes sociais(facebook Whatsapp).



Leia Também: Adolescentes desapareceram , ao sair da escola em Novo Progresso

Conforme as informações repassadas ao Jornal Folha do Progresso por avo materna de uma das meninas, foram quatro meninas que fugiram de suas residências para ficar na companhia dos meninos, elas ficaram na companhia deles por três dias, disse avó.

As três menores citadas são criadas pelas avós maternas..

Nova Versão

Ela também revelou outra versão sobre o caso, em conversa com a neta ela relatou que foram levados em um carro, até o local e que um homem de maior idade, estava dando assistência e que elas seriam levadas para “Tangará da Serra” no estado do Mato Grosso para prostituição, no entanto não deu mais detalhes e cabe agora a policia investigar o caso que este devidamente relatado na delegacia de policia de Novo Progresso. Elas usavam os celulares para se comunicarem entre elas.

Familiares e amigos já tinham dito ao Jornal Folha do Progresso, na terça-feira, que entre os sumiço das meninas havia envolvimento de adulto, tudo indica que existe a influencia de aliciamento através das redes sociais.

O caso foi parar na justiça as avos tem audiência marcada na comarca da infância e juventude de Novo Progresso para esta sexta-feira(29).

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...