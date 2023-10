Rio Tapajós está 38 centímetros abaixo da seca histórica de Santarém

Seca Severa atinge comunidades de Santarém, no oeste do Pará — Foto: Adriana Marinho/TV Tapajós

De acordo com dados da Defesa Civil, nível do Rio Tapajós chegou a 94 cm neste domingo (8). Cota histórica de 2010 é de 1,32 metro.

Santarém, no oeste do Pará, continua sem chuvas significativas que ajudem a aumentar o nível do Rio Tapajós. Com isso, o rio continua baixando de forma acentuada e neste domingo (8) chegou à marca de 94 cm, ou seja, a 38 centímetros da menor cota já registrada na cidade.

A Defesa Civil está monitorando a vazante do Rio Tapajós e fazendo o comparativo com os menores índices registrados. Em 2010, a maior seca registrada nos últimos anos, nesse mesmo período o nível do rio estava em 1,32 metro.

Segundo os dados da Defesa Civil, a cota de alerta era de 2,10 metros. Com a seca extrema, as áreas passaram a ser monitoradas para que as regiões possam receber ações de assistência, principalmente nas comunidades de difícil acesso.

Os próximos dias

Em entrevista à TV Tapajós exibida no Jornal Tapajós 1ª edição de sexta (6), a meteorologista Lucieta Martorano explicou que é superpreocupante o fenômeno El Nino deste ano.

“As águas do Oceano Pacífico estão super aquecidas, provocando uma anomalia climática e vai se intensificar em novembro e dezembro. Estamos com seca na Amazonia e a tendência é comprometer ainda mais essa seca”, explicou Lucieta.

Ainda segundo a meteorologista, é possível que em 2 semanas ocorram chuvas, chamadas de ondas de leste. Lucieta orienta que neste período não é recomendado fazer plantações.

“Não entre com plantações, por favor. Os agricultores podem sofrer perdas enormes”, completou Lucieta.

Fonte: Dominique Cavaleiro/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2023/16:18:40

